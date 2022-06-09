В Татарстане создали оргкомитет по подготовке к Всероссийскому сельскому Сабантую в Пермском крае в 2024 году

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

В Татарстане утвердили оргкомитет по подготовке и проведению Всероссийского сельского Сабантуя в селе Барда Пермского края в 2024 году. Распоряжение опубликовано на интернет-портале правовой информации.

Комитету необходимо до 1 мая 2024 года разработать и утвердить план мероприятий по проведению Сабантуя. Контроль за исполнением возложен на вице-премьера РТ Василя Шайхразиева — председателя комиссии.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В состав комитета вошли министр культуры Татарстана Ирада Аюпова, глава Кукморского района Сергей Димитриев, руководитель исполкома Всемирного конгресса татар Данис Шакиров, директор ООО «Казанский ипподром» Марат Гильфанов, главный режиссер Всероссийского сельского Сабантуя в селе Аксеново Мордовии Чулпан Закирова и другие.

В этом году XXII федеральный Сабантуй состоится 17 и 18 июня в Ульяновской области. Как выяснило «Реальное время», на его организацию и проведение готовы выделить более 6,6 миллиона рублей.



В Мордовии 1 и 2 июля отпразднуют XII Всероссийский сельский Сабантуй. На его организацию и проведение потратят более 36 миллионов рублей. Запланированы выставка сельскохозяйственной техники, соревнования «Трактор-шоу» и скачки на лошадях. В прошлом году Всероссийский сельский Сабантуй проходил в Татарстане.

Татьяна Леухина