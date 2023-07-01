Рустам Минниханов приехал на XXIII федеральный Сабантуй в Кемеровской области

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Кемерово проходит XXIII федеральный Сабантуй, куда с рабочим визитом направился раис Татарстана Рустам Минниханов. Вместе с губернатором Кемеровской области — Кузбасса Сергеем Цивилевым они станут почетными гостями праздника.



Основное татарское подворье Сабантуя на Кузбассе организовали представители Лениногорского района Татарстана. На празднике развернут площадки декоративно-прикладного искусства и выставку изделий татарских мастеров.

Обратим внимание, что в настоящее время на Кузбассе проживают около 22 тысяч татар.

Все они — потомки тюркских племен, издревле проживавших в этих краях, а также переселившихся на территорию области с начала XVIII века татар Среднего Поволжья и Приуралья.



В пресс-службе раиса Татарстана уточнили, что перед этим Рустам Минниханов по приглашению Сергея Цивилева посетит некоторые новые объекты и благоустроенные общественные пространства, появившиеся в Кемерово в последние годы.

24 июня березовая роща поселка Мирного по традиции вновь стала главной площадкой празднования Сабантуя в Казани. Почетными гостями празднества стали члены делегации правительства Республики Саха (Якутия). «Мы поняли, что наш Сабантуй — красивый, но (в нем) не хватало (духа) истории, культуры», — признался Рустам Минниханов.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Илина Хакимова