Рустам Минниханов приехал на XXIII федеральный Сабантуй в Кемеровской области
В Кемерово проходит XXIII федеральный Сабантуй, куда с рабочим визитом направился раис Татарстана Рустам Минниханов. Вместе с губернатором Кемеровской области — Кузбасса Сергеем Цивилевым они станут почетными гостями праздника.
Основное татарское подворье Сабантуя на Кузбассе организовали представители Лениногорского района Татарстана. На празднике развернут площадки декоративно-прикладного искусства и выставку изделий татарских мастеров.
Обратим внимание, что в настоящее время на Кузбассе проживают около 22 тысяч татар.
Все они — потомки тюркских племен, издревле проживавших в этих краях, а также переселившихся на территорию области с начала XVIII века татар Среднего Поволжья и Приуралья.
В пресс-службе раиса Татарстана уточнили, что перед этим Рустам Минниханов по приглашению Сергея Цивилева посетит некоторые новые объекты и благоустроенные общественные пространства, появившиеся в Кемерово в последние годы.
24 июня березовая роща поселка Мирного по традиции вновь стала главной площадкой празднования Сабантуя в Казани. Почетными гостями празднества стали члены делегации правительства Республики Саха (Якутия). «Мы поняли, что наш Сабантуй — красивый, но (в нем) не хватало (духа) истории, культуры», — признался Рустам Минниханов.
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