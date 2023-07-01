В 2023 году Зеленодольский судостроительный завод планирует сдать 9 кораблей

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Зеленодольский завод имени А.М. Горького до конца 2023 года планирует сдать девять военных кораблей и гражданских судов. Об этом рассказал ТАСС генеральный директор АО «Судостроительная корпорация «Ак Барс» Ренат Мистахов.



— У нас есть и гражданские [суда], и военные корабли. Если общее брать — гражданские вместе с военными — выходим ориентировочно на девять кораблей и судов. По итогам года, — сказал он.

Ренат Мистахов уточнил, что около четырех из них — это «Метеоры-2020». Производство этих теплоходов запустили на Зеленодольском заводе в начале 2021 года.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Напомним, Зеленодольский завод имени А.М. Горького может нарастить производство «Метеоров» до десяти штук в год. Поручение увеличить выпуск этих теплоходов дал раис Татарстана Рустам Минниханов.



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Илина Хакимова