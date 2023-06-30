«Роскосмос» хочет полностью сформировать Российскую орбитальную станцию к 2032 году

Полностью завершить формирование Российской орбитальной станции (РОС) планируется к 2032 году. Об этом заявил генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов на встрече с президентом страны Владимиром Путиным.

По словам Борисова, эффективность будущей орбитальной станции будет значительно выше, чем у российского сегмента МКС. Сейчас орбитальная группировка России насчитывает 225 спутников.

Фото: kremlin.ru

В январе Юрий Борисов заявил, что к 2030 году Россия серьезно нарастит орбитальную группировку. Он отметил, что пока объемы производства спутников в России «недостаточные». По этой причине в ближайшие 7 лет планируется увеличить их количество с 200 до 1000 единиц. Кроме того, глава корпорации заявил, что в 2027 году планируется начать развертывание Российской орбитальной станции.

В апреле Владимир Путин говорил, что в этом году на развитие космической отрасли в России выделено более 251 млрд рублей. В прошлом году на эти цели было выделено порядка 224 млрд рублей.

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Айрат Назипов