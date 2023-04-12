Россия потратит на развитие космической отрасли 251 млрд рублей

Россия выделит на развитие космической отрасли более 251 млрд рублей в текущем году. Об этом заявил президент страны Владимир Путин на встрече с генеральным директором «Роскосмоса» Юрием Борисовым.

— В этом году у нас чуть больше, по-моему, даже запланировано бюджетных ассигнований на космическую деятельность: в прошлом году где-то 224 с небольшим млрд рублей, а в этом — уже 251 с лишним. Выручка растет, — отметил глава государства.

Еще разговор зашел о создании российской орбитальной станции. Эскизный проект будет готов летом этого года. Ожидается, что станция позволит реализовывать российские планы по Луне.

Фото: kremlin.ru

— Новая орбита, новая радиационная обстановка позволят нам углубиться и освоить те технологии, которые необходимы будут для дальнего космоса, в частности для лунной программы. Это одно из преимуществ новой орбиты и нового орбитального построения будущей российской орбитальной станции, — сказал Борисов.

В январе Юрий Борисов заявил, что к 2030 году Россия серьезно нарастит орбитальную группировку. Он отметил, что пока объемы производства спутников в России «недостаточные». По этой причине в ближайшие семь лет планируется увеличить их количество с 200 до 1000 единиц. Кроме того, глава корпорации заявил, что в 2027 году планируется начать развертывание российской орбитальной станции.

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Айрат Назипов