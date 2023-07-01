Спрос на строительство бань в Казани увеличился на 77%

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

За июнь этого года спрос на строительные и садовые услуги в Казани вырос на 13% по сравнению с прошлым годом, сообщают эксперты «Авито Услуги» и «ВсеИнструменты.ру». Среди самых популярных объектов для загородного участка — бани, бассейны и детские игровые зоны.

Так, в первом месяце лета спрос в столице Татарстана на строительство бань увеличился на 77% по сравнению с показателями прошлого года.

Также значительно возросло и число предложений от строителей — объявлений от специалистов по городу стало больше на 30%. Эксперты обращают внимание и на рост спроса на товары для бани (79%). В топ товаров вошли двери для бани, дубовые веники, эфирные масла, ковши, полотенца, мочалки и губки, шапочки для душа, а также шезлонги и бадьи.

Среди казанцев вырос интерес и на обустройство разнообразных искусственных водоемов — бассейнов (+22%), садовых прудов и фонтанов (+200%).



Число предложений по строительству таких объектов по всей стране выросло — на 43% и 105% соответственно. Продажи готовых бассейнов по России в целом выросли на 19%.



Растет спрос и на детские площадки на дачах (+23%).

Количество предложений от рабочих по городу стало больше на 21%.



Казанцы также стали обращать внимание и на обустройство специально выделенных зон для отдыха. Так, на 12% увеличился спрос на строительство беседок.

Спрос на возведение хорошо оборудованной и безопасной зоны для барбекю и шашлыков в городе вырос на 165%.

И, конечно же, этим летом казанцы стали чаще интересоваться парниками и теплицами, спрос на их монтаж вырос на 25%.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Объявлений от строителей по всему городу стало на 11% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



Кроме вышеперечисленных категорий, в рейтинг самых покупаемых товаров для дачи вошли масло для лодочных моторов, газонокосилки, шланги, лопаты, газонные решетки, бензиновые и электрические триммеры, портативные электрические и газовые плиты, биотуалеты, а также средства от насекомых

Казанцы стали чаще пользоваться интернетом на природе — за год на 40% вырос мобильный трафик на территориях садовых товариществ. Каждые выходные потребление интернет-трафика на загородных участках возрастает на 50% по сравнению с будними днями.

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Илина Хакимова