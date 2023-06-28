В выходные казанцы пользуются интернетом на дачах на 50% чаще, чем в будни

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Казанцы стали чаще пользоваться интернетом на природе — за год на 40% вырос мобильный трафик на территориях садовых товариществ, об этом узнал «МегаФон», изучив обезличенные данные с базовых станций, расположенных вблизи дачных массивов республики.

Каждые выходные потребление интернет-трафика на загородных участках возрастает на 50% по сравнению с будними днями.

Самые максимальные значения приходятся на послеобеденное время с 15:00 до 16:00 и в вечерние часы с 20:00 до 21:00.

Более трети данных казанцы расходуют на видеоплатформах, в основном за просмотром коротких роликов на YouTube, 12% трафика дачники тратят в мессенджерах, чаще в Telegram и 9% — в соцсетях, самая популярная — «ВКонтакте».

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Оператор также увеличил количество базовых станций: весной — летом они появились в жилых и дачных массивах Авиастроительного и Приволжского районов Казани. Последнее улучшение связи коснулось поселка Старое Победилово.



За 2022 год женщины поставили 61% лайков в соцсетях, в то время как мужчины — остальные 39% реакций. К таким выводам в результате совместного исследования пришли команда аналитиков VK и факультет психологии МГУ им. Ломоносова.

Выяснилось, что оценивать контент в большей степени присуще пользователям в возрастной категории от 16 до 24 лет — они поставили 34,5% реакций. Интересно, что казанцы поставили 2% всех лайков в сети «ВКонтакте» за 2022 год.

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Илина Хакимова