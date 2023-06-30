В Поволжье спрогнозировали превышение среднемноголетних значений параметров пожароопасности

В Приволжском федеральном округе спрогнозировали повышенную вероятность превышения среднемноголетних значений параметров пожарной опасности, сообщили в пресс-службе Федеральной авиалесоохраны.



Повышенная пожароопасность ожидается на всей территории Татарстана и Башкортостана, Ульяновской, Самарской областей, в западной части Оренбургской области, в северной и юго-восточной частях Кировской области, в южной части Пермского края, в южной части Удмуртии.

В течение июля 2023 года в связи с погодными условиями на территории 44 регионов России могут возникнуть высокие риски превышения среднемноголетних параметров пожарной опасности в лесах.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане в очередной раз объявлено штормовое предупреждение о пожарной опасности лесов. Его продлевают девятый раз с начала весны 2023 года. По данным Гидрометцентра Татарстана, высокая — IV класс, и чрезвычайная — V класс — пожароопасность лесов в республике сохранится с 24 июня по 3 июля.

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Маргарита Головатенко