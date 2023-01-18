Эдуард Сафонов назначен спортивным директором «Рубина»

Фото: пресс-служба «Рубина»

Новым спортивным директором ФК «Рубин» 18 января назначили Эдуарда Сафонова. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе команды.

Эдуард Юрьевич Сафонов родился 3 февраля 1971 года. В 2003—2005 гг. работал техническим директором «Рубина», с 2017 по 2020 год — тренером-консультантом «Оренбурга». В 2021—2022 гг. — заместитель генерального директора по спортивным вопросам, затем генеральный директор ФК «Кубань» (Краснодар).

Вчера Олег Яровинский покинул эту должность по собственному желанию. Должность спортивного директора Яровинский занимал в клубе с декабря 2019 года.

На прошлой неделе генеральный директор казанского «Рубина» Рустем Сайманов покинул свой пост, который занимал с апреля 2018 года. После ухода Леонида Слуцкого и по сегодняшний день «Рубин» остается без главного тренера. Его обязанности исполняет Юрий Уткульбаев. В конце 2022 года «Рубин» вернулся под управление Татарстана — клуб стал автономной некоммерческой организацией. До 2018 года он функционировал как муниципальное автономное учреждение, а затем стал ООО.

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Илина Хакимова