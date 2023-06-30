В Татарстане переименовали проектный офис по разработке программы мер регулирования здоровьесбережения

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Кабмин Татарстана постановил переименовать проектный офис по разработке программы мер государственного регулирования здоровьесбережения населения трудоспособного возраста. Теперь он будет называться Региональным советом по общественному здоровью.

Проектный офис по разработке программы мер госрегулирования здоровьесбережения населения трудоспособного возраста в Татарстане появился в мае 2016 года. Его создали в целях совершенствования политики по сохранению и укреплению здоровья жителей республики.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

С мая 2016 года по апрель 2018 года проектный офис по разработке программы мер госрегулирования здоровьесбережения населения трудоспособного возраста возглавляет вице-премьер Татарстана Василь Шайхразиев. Затем должность председателя заняла заместитель премьер-министра республики Лейла Фазлеева.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина