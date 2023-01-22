Рамзан Кадыров осудил сожжение Корана в Швеции

Глава Чечни Рамзан Кадыров осудил акцию с сожжением Корана в Стокгольме. По его словам, только «одержимые дьяволом, самые отмороженные негодяи» способны на такой поступок.

— В любом случае каждый пожнет ровно то, что посеял, и все причастные к этой мерзкой выходке лица навлекли на себя вечное проклятие. Они это поймут когда-нибудь, но будет уже поздно. Гореть вам в аду, бесы, и этим поступком все причастные обрекли себя на вечное проклятие, — написал Кадыров в своем telegram-канале.

Кроме того, он выразил уверенность, что протестная акция была не только согласована, но и инициирована, а также проплачена шведскими властями.

Фото: pixabay.com

В субботу перед турецким посольством в Стокгольме прошла акция против договоренностей с Турцией касательно вопроса выступления Швеции в НАТО. На ней лидер правоэкстремистской партии «Жесткий курс» Расмус Палудан сжег Коран.

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Айрат Назипов