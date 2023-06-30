Казань вошла в топ-10 самых желанных городов для командировок по России

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Практически половина россиян (45%) никогда не были в командировках, а одним из самых желанных городов для поездки по работе назвали Казань, такое исследование провел сервис «Работа.ру» (данные есть в распоряжении «Реального времени»).

Результаты исследования также показали, что более половины россиян бывали в командировках хотя бы 1 раз за всю карьеру.

Из них 41% был в рабочих путешествиях по городам России, 12% бывали в командировках и по родной стране, и за рубежом. 2% отправлялись исключительно в зарубежные рабочие поездки.

Самым востребованным городом для рабочих поездок по результатам опроса стал Калининград, туда хотели бы отправиться более 57%. Следом в пятерке лидеров с одинаковым приоритетом (46%) идут Санкт-Петербург, Владивосток и Сочи. В 2023 году в топ-пять направлений для рабочих путешествий также вошла Москва (21%).

Среди десятки лучших городов для командировок оказалась и Казань (35%).

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В топ-10 также попали Екатеринбург (28%) и Нижний Новгород (26%). Замкнули рейтинг Волгоград (25%) и Краснодар (25%). При этом 22% участников исследования отметили, что не любят командировки и не хотели бы никуда уезжать.

Самой главной причиной отправиться в командировку стало желание посетить город, в котором ранее респондент не бывал (54%).

Еще для 41% командировка — это путешествие, в котором можно совместить работу и отдых. 28% уточнили, что критерием выбора стали культурная жизнь и развлечения в выбранных городах.

11% отметили возможность встретиться с родственниками и друзьями, проживающими в месте командировки, еще 6% высоко оценили гостиницы, в которых можно остановиться. Для 5% самым главным оказалось наличие эффективных бизнес-партнеров, с которыми не связана поездка.



По итогам 2022 года Казань вошла в топ-5 направлений для bleisure-путешествий (деловая поездка с мини-отпуском). Исследование также показало, что особым спросом у бизнес-путешественников пользовались такие города, как Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург. На каждый из них пришлось 20% от всех бронирований отелей в командировках по стране.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Илина Хакимова