Казань попала в топ-5 направлений для командировок с мини-отпуском

Фото: realnoevremya.ru/ Максим Платонов

По итогам 2022 года Казань вошла в топ-5 направлений для bleisure-путешествий (деловая поездка с мини-отпуском). Об этом говорится в результатах совместного исследования MTС Travel и Bronevik.com.

Исследование также показало, что особым спросом у бизнес-путешественников пользовались такие города, как Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург. На каждый из них пришлось 20% от всех бронирований отелей в командировках по стране.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Столица Татарстана в данном рейтинге оказалась на четвертом месте. Казани удалось обойти в этом отношении Новосибирск, Хабаровск, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Владивосток и Южно-Сахалинск.

В декабре 2022 года в результате исследования сервиса путешествий «Туту» выяснилось, что Казань заняла 10-е место в рейтинге направлений для командировок по России. Кроме того аналитики также узнали, что большее предпочтение в плане направлений для командировки, опрошенные отдавали Санкт-Петербургу и Москве.

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Антон Гаврилов