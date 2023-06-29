Арбитражный суд Татарстана решил взыскать с АО «ЗВКС» 33 млн рублей за сброс сточных вод

Арбитражный суд Татарстана в полном объеме удовлетворил иск Росприроднадзора о взыскании с зеленодольского АО «ЗВКС» 33,2 млн рублей за сброс неочищенных сточных вод в Волгу. Об этом сообщает пресс-служба Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора.

— В январе 2022 года в рамках проверки выполнения ранее выданного предписания было установлено, что обеспечение соблюдения норматива допустимого сброса загрязняющих веществ в сточных водах, сбрасываемых АО «ЗВКС» г. Зеленодольск и пгт. Васильево, после биологических очистных сооружений в Волгу не выполнено. По результатам отборов проб вод зафиксировано превышение по аммоний-иону, БПК-5, взвешенным, железо общему, кальцию, нитрит-иону, сульфат-иону, фосфатам (по Р), нефтепродуктам, — говорится в тексте.

Также зеленодольское предприятие привлекли к административной ответственности по ч. 38 ст. 19.5 КоАП России («Невыполнение в срок законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор»). Организацию оштрафовали на 100 тысяч рублей.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В конце марта глава Росприроднадзора Светлана Радионова назвала предприятия из Татарстана, которые, по мнению ведомства, больше всех загрязняют Волгу. Она отметила, что «самый большой вред реке» наносят стоки с ООО «Газпром трансгаз Казань», территории особой экономической зоны «Иннополис», а также АО «ЗВКС». Позднее представители ООО «Газпром трансгаз Казань» заявили, что их очистные сооружения «функционируют в штатном режиме, с соблюдением всех установленных норм».

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Айрат Назипов