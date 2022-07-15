В Татарстане на оздоровление Волги до 2024 года потратят 18 млрд рублей

Фото: Максим Платонов (архив)

На проект «Оздоровление Волги» в Татарстане до конца 2024 года потратят порядка 18 млрд рублей, из которых 13 млрд — из федерального бюджета, сообщил министр экологии республики Александр Шадриков.



— Основная цель проекта — улучшить экологическое состояние главной водной артерии страны, сократив объем отводимых загрязненных сточных вод в три раза, — сказал он.

Шадриков отметил, что для этого в регионе планируют построить и реконструировать 13 очистных сооружений и ликвидировать два объекта накопленного экологического вреда. В Татарстане уже построили и реконструировали 12 очистных сооружений в десяти муниципалитетах.

Реконструкция биологических очистных сооружений канализации Казани началась в 2021 году. Их доля в общем объеме сточных вод составляет 42%, они входят в топ-200 основных загрязнителей Волги.

Также продолжается ликвидация иловых полей в зоне Куйбышевского водохранилища. Проект реализуется за 8 млрд рублей. На территории в 100 га скопилось свыше 4 млн кубометров илового осадка.

Еще один объект, оказывающий негативное воздействие на воды Нижнекамского водохранилища, — бездействующие трубопроводы Озерного месторождения нефти. После поднятия уровня воды они оказались затоплены. Водохранилище обеспечивает водой свыше 900 тысяч жителей Татарстана.

Фото: Ринат Назметдинов

В мае сообщалось, что изоляцию и ликвидацию 15 источников загрязнения Волги профинансирует правительство России.



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Маргарита Головатенко