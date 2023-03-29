В ООО «Газпром трансгаз Казань» прокомментировали выводы главы Росприроднадзора о загрязнении Волги

Представители ООО «Газпром трансгаз Казань» прокомментировали «Реальному времени» выводы Росприроднадзора России. Глава ведомства Светлана Радионова написала, что стоки предприятия наносят большой вред Волге.

В компании отметили, что ни в этом, ни в прошлом году сотрудники Росприроднадзора не проводили проверки на их объектах. Очистные сооружения «Газпром трансгаз Казань» функционируют в штатном режиме, с соблюдением всех установленных норм.

— В соответствии с разрешительной документацией условия использования водного объекта Обществом не нарушаются, а именно: очистные сооружения содержатся в исправном техническом состоянии, ведется регулярный мониторинг состояния водного объекта, отчетная информация своевременно предоставляется в контролирующие органы, — рассказали в компании.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

С 2019 года по настоящее время нештатные ситуации на «Газпром трансгаз Казань» не возникали. В 2020—2022 годах проведены работы по капремонту основного оборудования.

— На данный момент в Росприроднадзор направлены разъяснения о несоответствии действительности информации, опубликованной в открытых источниках, о превышении концентрации загрязняющих веществ на участке реки Волги вследствие сброса сточных вод, исходящих от объекта Общества, — добавили в пресс-службе компании.

Ее представители подчеркнули, что в местах отбора проб сточные воды поступают в Волгу не только от их объекта, но и целого ряда иных организаций.

Напомним, Светлана Радионова написала, что, помимо ООО «Газпром трансгаз Казань», самый большой вред реке в Татарстане наносят стоки с территории особой экономической зоны «Иннополис» и АО «ЗВКС».

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Айрат Назипов