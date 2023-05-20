В начале весны в Татарстане выросла рождаемость

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане за март 2023 года родилось 3 244 ребенка. Это на 1,1%, или на 34 новорожденных больше, чем за аналогичный месяц прошлого года.

Кроме Татарстана, в Приволжском федеральном округе рождаемость выросла еще в двух регионах. Так, в Мордовии в марте зарегистрировали 448 новорожденных — на 8,2% больше, чем в начале весны 2022 года. В Ульяновской области рождаемость увеличилась на 3,1% — родилось 837 детей.

В целом в Приволжском федеральном округе за марте зарегистрировали 20 453 новорожденных. Это на 3,6%, или 765 детей меньше, чем за март прошлого года, подсчитали в Росстате.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, в январе 2023 года в Татарстане зарегистрировали 2 938 новорожденных (+2,2% по сравнению с первым месяца прошлого года). За февраль на свет появилось 2 697 детей (-4,4%).

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Татьяна Демина