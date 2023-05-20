В Татарстане в первом квартале сократилась рождаемость

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане за январь — март 2023 года на свет появилось 8 879 детей. Это на 26 новорожденных, или на 0,3%, меньше, чем в первом квартале прошлого года, следует из данных Росстата.

В частности, в январе 2023 года в Татарстане зарегистрировали 2 938 новорожденных (+2,2% по сравнению с первым месяцем прошлого года). За февраль на свет появилось 2 697 детей (-4,4%), а за март — 3 244 ребенка (+1,1%).

Для сравнения, в Башкирии за три месяца родилось 8 893 ребенка, в Самарской области — 5 949, в Нижегородской области — 5 699, а в Пермском крае — 5 601. Всего в Приволжском федеральном округе за этот период на свет появилось 57 177 детей — на 3,1% меньше, чем за январь — март 2022 года.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Рождаемость в первом квартале этого года сократилась во всех регионах ПФО. Заметнее всего она упала в Марий Эл — на 10,5%. На свет появилось 1 325 новорожденных.

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец рассказывала, что рождаемость в республике выше, чем в других регионах Приволжского федерального округа. Подробнее — в материале «Реального времени».



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Татьяна Демина