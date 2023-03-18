Татарстан начал 2023 год с роста рождаемости и снижения смертности

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Татарстан, в котором по итогам 2022 года зарегистрировали снижение рождаемости на 10,5%, а смертности на 25,7%, начал новый 2023-й с позитивных результатов. В январе в республике, согласно данным официальной статистики, зарегистрировали рост числа новорожденных, а количество умерших продолжило снижаться. Подробнее о ситуации с естественным движением населения в Татарстане — в материале «Реального времени».

Плюс 2,9 тысячи татарстанцев

За первый месяц 2023 года в Татарстане на свет появилось 2 938 детей, что на 2,2% больше, чем за аналогичный месяц прошлого года, когда их было 2 875. Уже в новогоднюю ночь родилось 30 младенцев, из которых 19 — девочки. В Казани первый ребенок — мальчик — появился на свет в первую минуту года — в 00.01.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

К слову, в 2022 году январь стал единственным из 12 месяцев, когда в республике зафиксировали прирост рождаемости(+1,4% по сравнению с январем 2021-го). В остальные 11 месяцев показатель по отношению к аналогичному периоду предыдущего года сокращался. Например, в июне 2022-го рождаемость упала на 15,4% по сравнению с первым месяцем лета 2021-го.

Рождаемость в январе этого года увеличилась в половине регионов Приволжского федерального округа. Заметнее всего прирост в Ульяновской области — на 6,1% по сравнению с первым месяцем 2022-го. При этом родилось там почти в четыре раза меньше детей, чем в Татарстане — 752.

Выросла рождаемость также в Самарской области (+4,3%, до 1 997 детей), в Нижегородской области (+2,3%, до 1 939), в Оренбургской области (+2,2%, до 1 327), в Саратовской области (+1,2%, до 1 260) и в Чувашии (+1,1%, до 792). В целом в ПФО она увеличилась незаметно — на 0,4% — на свет появился 19 191 новорожденный.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

В остальной половине регионов Приволжского федерального округа рождаемость в январе 2023 года упала. Антилидером стала Мордовия, где показатель сократился на 10,9% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. На свет появилось 343 ребенка. Рождаемость также снизилась в Марий Эл (-9,3%, до 437), в Удмуртии (-3,8%, до 1 086), Кировской области (-1,7%, до 786), в Пермском крае (-1,5%, до 1 915), в Пензенской области (-1,5%, до 672) и в Башкирии (-0,7%, до 2 947)



Смертность снизилась в Татарстане и еще 9 регионах ПФО

Умерло в Татарстане в январе 2023 году людей больше, чем родилось, — 4 092. Это на 1,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда из жизни ушло 4 172 человека.

Снижение смертности в первом месяце года зарегистрировали в большинстве регионов Приволжского федерального округа — в 10 из 14. Заметнее всего регистрация умерших сократилась в Мордовии — на 19,4%. Скончались в начале года 878 жителей республики.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Смертности сократилась также в Саратовской области (-11,7%, до 2 983 умерших), в Нижегородской области (-9,7%, до 4 387), в Кировской области (-7,8%, до 1 755), в Ульяновской области (на 7,7%, до 1 591), в Пензенской области (-7,1%, до 1 715), в Самарской области (-3,8%, до 4 159) и в Чувашии (-1,5%, до 1,4 тысячи). Минимально она упала в Марий Эл — всего на 0,1%, или на один случай, до 804 умерших.

Увеличилась смертность в январе 2023 года в четырех регионах Приволжского федерального округа. В соседней с Татарстаном Удмуртии она выросла на 7,2%. Умерли 1 811 человек — на 121 больше, чем за первый месяц прошлого года.

Еще в двух регионах-соседях Татарстана — Башкирии и Оренбургской области — количество актов регистрации смерти в январе выросло на 6,1%. В Башкортостане за первый месяц 2023 года умерли 4 837 граждан — на 279 больше, чем в начале прошлого года. В Оренбургской области из жизни ушли 2 479 человек, что на 142 больше, чем за январь 2022-го.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Минимальный прирост смертности среди регионов ПФО зарегистрировали в Пермском крае — на 1,1%. Умерли 3 427 человек — на 36 больше, чем за первый месяц прошлого года.

В целом в Приволжском федеральном округе за январь 2023 года зарегистрировали 36 318 смертей. Это на 3,1%, или 1 178 умерших, меньше, чем в первый месяц прошлого года.

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Татьяна Демина