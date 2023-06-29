Между Казанью и Ульяновском начнут курсировать пригородные поезда

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин

Между Казанью и Ульяновском с 30 июня начнет курсировать новый межрегиональный пригородный поезд № 6751/6753, сообщили в пресс-службе Миндортранса Татарстана.



Поезд будет отправляться из Казани по пятницам, субботам и воскресеньям в 14.03 и прибывать в Ульяновск в 19.10.

В обратном направлении пригородный поезд № 6752/6754 начнет курсировать с 1 июля по субботам и воскресеньям. Он будет отправляться со станции Ульяновск в 06.30, прибытие на станцию Казань — в 11.45.

Время в пути составит порядка пяти часов. Расписание указано по московскому времени.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин

Этим летом Казань и Грозный впервые связал прямой беспересадочный железнодорожный маршрут. Вагон курсирует до 30 июля в составе поездов №302/301 Грозный — Волгоград, №491/492 Адлер — Казань и №509/510 Казань — Новороссийск. Из столицы Татарстана в Грозный добраться можно за 48 часов, в обратном направлении дорога займет чуть больше времени — 51 час.



С 24 июня был увеличен состав пригородных поездов №6382 сообщением Йошкар-Ола — Казань и №6383 сообщением Казань — Йошкар-Ола. По субботам и воскресеньям в сцепке будет два вагона.

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Маргарита Головатенко