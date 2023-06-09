Грозный и Казань впервые свяжет беспересадочный железнодорожный маршрут

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин

Казань и Грозный впервые свяжет прямой беспересадочный железнодорожный маршрут, сообщили в пресс-службе федеральной пассажирской компании (АО «ФПК»).

Из столицы Татарстана в Грозный добраться можно будет за 48 часов, в обратном направлении дорога займет чуть больше времени — 51 час.

— Для обеспечения повышенного спроса на перевозки пассажиров между Чеченской Республикой и Республикой Татарстан Федеральная пассажирская компания (АО «ФПК») впервые назначает беспересадочный купейный вагон по маршруту Грозный — Казань, — уточняется в сообщении.

Вагон будет курсировать с 16 июня по 30 июля в составе поездов №302/301 Грозный — Волгоград, №491/492 Адлер — Казань и №509/510 Казань — Новороссийск.

В пути следования также запланированы остановки в Гудермесе, Астрахани, Волгограде, Саратове, Сызрани, Ульяновске, Свияжске и других городах.

В связи с празднованием Дня России некоторые поезда из Казани будут курсировать с увеличенным составом. Увеличится составность пригородных поездов сообщением Казань — Ижевск — Казань, Казань — Нижний Новгород — Казань, Казань — Сосновка — Казань.



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Илина Хакимова