У пригородных поездов Казань — Йошкар-Ола увеличат количество вагонов

Фото: realnoevremya.ru/Марат Гайфуллин

Состав пригородных поездов № 6382 сообщением Йошкар-Ола — Казань и № 6383 сообщением Казань — Йошкар-Ола увеличат с 24 июня. Об этом информирует пресс-служба АО «Содружество».

Отмечается, что такое решение было принято в целях улучшения качества обслуживания пассажиров.

В пресс-службе добавили, что по субботам и воскресеньям в сцепке будет 2 вагона.

Фото: realnoevremya.ru/Марат Гайфуллин

Этим летом многие казанцы предпочитают путешествовать на поезде. Только 111 ж/д поездов различного направления перевозят пассажиров через Казань в населенные пункты Севера, Сибири, Дальнего Востока, Алтая, Урала, Предуралья, Поволжья и Центра России. «Реальное время» проанализировало цены на различные направления по состоянию на июнь.



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Айрат Назипов