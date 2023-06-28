Комиссия Госсовета обсудила запрет абортов в частных клиниках

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Председатель комиссии Госсовета по направлению «Социальная политика», губернатор Новгородской области Андрей Никитин считает, что необходимо на федеральном уровне запретить проведение абортов в частных клиниках.



По его словам, с 2022 года на территории шести субъектов реализуется федеральный проект «Репродуктивное здоровье». Благодаря программе в Новгородской области темп снижения рождаемости замедлился, стало больше первых детей, в том числе у женщин до 25 лет.

— Давайте какой-то опрос проведем среди субъектов, среди членов нашей комиссии и направим его в Минздрав. Где-то в добровольном порядке частные клиники эти лицензии сдали, а где-то они пойдут в прокуратуру, и регионы обяжут их [лицензии] выдать, — приводит «РИА Новости» слова Никитина.

Он отметил, что ни одна традиционная религия не поддерживает аборты.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В конце мая уполномоченный по правам ребенка в Татарстане, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец выступила с инициативой проводить процедуру искусственного прерывания беременности только по системе обязательного медицинского страхования (ОМС). По ее словам, аборты — один из ведущих факторов, негативно влияющих на репродуктивное здоровье женщин, в том числе приводящий к гинекологическим заболеваниям и бесплодию.

Председатель думского комитета по делам семьи, женщин и детей Нина Останина раскритиковала инициативу:

— У нас законом об охране здоровья граждан предусматривается оказание медицинской помощи не только бюджетными организациями, но и коммерческими структурами. Пока они существуют у нас, до тех пор существует и право выбора у всех людей, в том числе и у женщин, которые считаются, слава богу, человеком, — сказала Останина.

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Маргарита Головатенко