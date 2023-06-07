В Госдуме не поддержали инициативу детского омбудсмена Татарстана о запрете абортов в частных клиниках

Председатель думского комитета по делам семьи, женщин и детей Нина Останина раскритиковала инициативу уполномоченного по правам ребенка в Татарстане Ирины Волынец запретить проводить аборты в частных клиниках. Свое мнение она высказала изданию «Коммерсантъ»:

— У нас законом об охране здоровья граждан предусматривается оказание медицинской помощи не только бюджетными организациями, но и коммерческими структурами. Пока они существуют у нас, до тех пор существует и право выбора у всех людей, в том числе и у женщин, которые считаются, слава богу, человеком, — сказала Останина.

Останина считает, что нужно прекратить ущемлять права женщин. Вместо этого она предложила искать другие способы решения проблемы увеличения рождаемости. Также председатель комитета ждет от региональных омбудсменов предложения «материальной поддержки», например, об оплате отпуска по уходу за ребенком от 1,5 до 3 лет.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

— Ни один детский омбудсмен такого законопроекта не предложил. А материальная поддержка имеет смысл, чтобы женщины отважились на рождение в том числе первого ребенка, — подытожила она.

На прошлой неделе Ирина Волынец выступила с инициативой проводить процедуру искусственного прерывания беременности только по системе обязательного медицинского страхования (ОМС). По ее словам, аборты — один из ведущих факторов, негативно влияющих на репродуктивное здоровье женщин, в том числе приводящий к гинекологическим заболеваниям и бесплодию.



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Айрат Назипов