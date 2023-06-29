Российские мужчины боятся стоматологов чаще женщин

Мужчины боятся стоматологов чаще женщин — 21% против 16%, сообщает RT со ссылкой на результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) о фобиях.



В то же время мужчины гораздо реже женщин боятся пауков — 10% против 25%. Отмечается, что чем выше уровень образования, тем чаще опрошенные боятся пауков и насекомых: в группах с неоконченным высшим и высшим образованием страх отмечали 21% респондентов, а в группе с неполным средним — 14%.

Опрос проводили методом телефонного интервью 17 июня этого года, в нем приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет.

За 2022 год россияне стали меньше переживать по поводу работы. Так, увольнения боятся лишь 9% респондентов. На втором месте по опасениям, связанным с работой, находится страх невыплаты или задержки зарплаты (5% опрошенных). Еще 4% россиян боятся не оправдать ожиданий руководства, а по 2% — недооцененности, нестабильности и банкротства компании.



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Маргарита Головатенко