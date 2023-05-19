Россияне стали реже бояться увольнения и низкой зарплаты

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

За 2022 год россияне стали меньше переживать по поводу работы. Так, увольнения боятся лишь 9% респондентов, сообщает «Газета.Ru».

На втором месте по опасениям, связанным с работой, находится страх невыплаты или задержки зарплаты (5% опрошенных). Еще 4% россиян боятся не оправдать ожиданий руководства, а по 2% — недооцененности, нестабильности и банкротства компании.

Фото: realnoevremya.ru

При этом у 61% респондентов нет никаких страхов по поводу работы.

Об отсутствии джоб-фобий чуть чаще сообщают мужчины, а о страхе потерять работу и не справиться с задачами — женщины.

Напомним, почти треть казанцев, 35%, считают, что на их работоспособность, в частности, влияет погода. Причем среди респондентов с высоким заработком о метеозависимости заявляют реже.

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Елизавета Пуншева