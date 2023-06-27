Российские и китайские дипломаты провели консультации по противоракетной обороне

Дипломаты России и Китая провели консультации по вопросам противоракетной обороны. Об этом пишет RT со ссылкой на российский МИД.

— Состоялся обстоятельный обмен мнениями относительно различных аспектов данной проблематики, включая ее глобальное и региональные измерения, — подчеркнули в министерстве.

Обе стороны договорились регулярно проводить подобные консультации в будущем.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В конце марта Владимир Путин заявил, что Россия и Китай не создают военный союз и не угрожают никаким странам. Он добавил, что у Москвы и Пекина действительно есть сотрудничество и в сфере военно-технического взаимодействия, однако страны этого и не скрывали, так как эти отношения — «прозрачные, там нет ничего секретного».

В начале мая Председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марк Милли заявил, что его страна будет мешать России и Китаю в создании стратегического военного альянса. Милли признал, что Вашингтон видит свидетельства сближения Москвы и Пекина и намерен не допустить «геостратегического, политического и военного» союза против американского государства.



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Айрат Назипов