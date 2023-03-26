Путин: Россия не создает с Китаем никакого военного союза

Президент РФ Владимир Путин в эфире телеканала «Россия-24» в интервью журналисту Павлу Зарубину заявил, что Россия и Китай не создают военный союз и не угрожают никаким странам.



— Это абсолютно не соответствует действительности, — ответил Путин на вопрос, несет ли угрозу для Запада сотрудничество Москвы и Пекина.

Президент России добавил, что у Москвы и Пекина действительно есть сотрудничество и в сфере военно-технического взаимодействия, однако страны этого и не скрывали, так как эти отношения — «прозрачные, там нет ничего секретного».



В Москве в начале этой недели прошли переговоры президента Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином. Последний заявил, что отношения между государствами демонстрируют здоровую и устойчивую динамику развития, и рассказал о намерении укреплять координацию между двумя странами.



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Илина Хакимова