В США заявили о планах помешать «формированию военного альянса России и Китая»

Председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марк Милли заявил, что его страна будет мешать России и Китаю в создании стратегического военного альянса.

— Не в интересах США увидеть формирование стратегического военного альянса России и Китая, и мы будем делать все возможное, чтобы убедиться, что этого не произойдет, — цитирует его интервью Foreign Affairs «РИА Новости».

Милли признал, что Вашингтон видит свидетельства сближения Москвы и Пекина и намерен не допустить «геостратегического, политического и военного» союза против США.

Фото: Минобороны России

В конце марта Владимир Путин заявил, что Россия и Китай не создают военный союз и не угрожают никаким странам. Он добавил, что у Москвы и Пекина действительно есть сотрудничество и в сфере военно-технического взаимодействия, однако страны этого и не скрывали, так как эти отношения — «прозрачные, там нет ничего секретного».



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Айрат Назипов