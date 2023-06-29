Больше половины казанских девушек готовы сами сделать предложение руки и сердца возлюбленному

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Большинство казанских девушек выразили готовность сделать предложение своему возлюбленному, об этом узнал аналитический центр ювелирного бренда Sokolov совместно с агентством A2:Research.



Так, 65% жительниц Казани заявили, что готовы сами сделать предложение своему партнеру, если он не сделает это в течение желаемого периода.

Однако большинство мужчин из Казани не оценят предложение вступить в брак от своей возлюбленной: 62% уверены, что такое ответственное решение обязательно должно исходить от мужчины.

А вот женщины относятся к этому проще: 44% не видят ничего предосудительного в том, если предложение поступит от девушки.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Также результаты опроса показали, что в 80% случаев предложение руки и сердца остается за мужчинами.

Тем не менее 8% замужних жительниц Казани признались, что сделали предложение своему партнеру сами. Еще чуть больше 10% жителей заявили, что они пришли к решению пожениться совместно с избранником.



Каждая пятая считает, что если мужчина не сделал предложение в первый год-два отношений, то он не намерен жениться. Казанцы, как оказалось, тоже часто с этим согласны — подобное мнение разделили 27%.



Большинство делают предложение руки и сердца спонтанно дома в будничной обстановке (52%), треть респонденток поделилась тем, что их партнер спрятал кольцо в неожиданном месте, а 17% ответили, что получили предложение в необычном месте.

Интересно, что большинство (58%) опрошенных жительниц Казани рассказали, что выбрали кольцо сами, для 20% кольцо выбирал партнер, а 15% отметили, что выбирали кольцо вместе с партнёром.

При этом 63% казанских жителей считают, что кольца должен покупать исключительно мужчина, но четверть респондентов вовсе не смутит тот факт, если их купит женщина.

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов

Больше половины опрошенных казанцев — 60% — не хотят торопить события и не задумываются о браке, а 12% — наоборот, очень ждут предложения руки и сердца от партнера.

На вопрос, когда стоит вступать в брак, большинство ответили, что стоит жениться уже через год после начала отношений (51%).

Каждый пятый считает, что не существует правильных временных периодов, после которых надо вступать в брак, и у каждой пары все индивидуально. Также четверть думают, что следует вступать в брак после 2—3 лет отношений, столько же людей убеждены, что жениться надо после полугода отношений.

Каждый третий казанец соблюдает свадебные приметы. Причем 40% убеждены, что они сбывались хотя бы раз в жизни. Так, 33% опрошенных соблюдают различные приметы и суеверия. Интересно, что 32% из них стараются им следовать «просто на всякий случай». Еще 52% отметили, что верят в приметы и суеверия, потому что так делают их родные и друзья.

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Илина Хакимова