Каждый третий казанец соблюдает свадебные приметы

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Каждый третий казанец соблюдает свадебные приметы. Причем 40% убеждены, что они сбывались хотя бы раз в жизни. К таким выводам пришел аналитический центр ювелирного бренда Sokolov совместно с агентством A2:Research, проведя опрос (данные есть в распоряжении «Реального времени»).



Так, 33% опрошенных соблюдают различные приметы и суеверия.

Интересно, что 32% из них стараются им следовать «просто на всякий случай». Еще 52% отметили, что верят в приметы и суеверия, потому что так делают их родные и друзья. Почти четверть (23%) признались, что таким образом чувствуют себя более защищенными, а 25% — убедились на собственном жизненном опыте, что приметы работают.

Однако тех, кто категорически не верит в приметы и суеверия, оказалось 48%.

39% респондентов считают себя слишком образованным, чтобы верить в подобное. Многие аргументировали это тем, что в подобных явлениях нет логики (33%), а 28% считают, что все это устаревшие традиции.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Говоря о самых распространенных свадебных приметах в Казани, выяснилось, что 54% опрошенных не рассматривают свою свадьбу в мае, потому что не хотят маяться.



Еще 26% считают, что «жених не должен видеть платье невесты до свадьбы», 19% уверены, что «обронить кольцо во время церемонии — к беде». Также участники опроса считают, что «нельзя играть свадьбу в високосный год» (15%) и «нельзя отдавать обручальные кольца в чужие руки» (13%).

Также удалось узнать, как выглядит идеальная свадьба для казанцев: это обязательно свадебный танец молодоженов (43%), девичник и мальчишник (31%), свадебный торт (29%), бросание букета (26%) и свадебный каравай (19%). А вот наименее популярными оказались выездная церемония (4%) и битье бокалов (2%).



Казань заняла 6-е место в рейтинге самых дорогих городов России для празднования свадьбы. Согласно подсчетам, в столице Татарстана на свадьбу придется потратить в среднем 71,9 тысячи рублей. Из них 54 725 рублей молодоженам понадобится на организацию торжества. Помолвочное кольцо обойдется в среднем в 7 452 рубля, а обручальное — в 9 729 рублей.



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Илина Хакимова