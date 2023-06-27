FT: представители G7 провели встречу, организованную в связи с ситуацией вокруг ЧВК «Вагнер»

Представители стан Группы семи (G7) на выходных обсуждали варианты действий на случай якобы возможной дестабилизации обстановки в России, встреча была организована в связи с ситуацией вокруг ЧВК «Вагнер», сообщает газета Financial Times.

Также на встрече обсуждалась угроза, исходящая от российских ядерных арсеналов в ситуации политической нестабильности.

Как заявили источники газеты — западные дипломаты, знакомые с ходом дискуссий, мятеж российской ЧВК выявил отсутствие единого мнения среди союзников Киева по поводу конечной цели оказания Украине поддержки в конфликте с Россией.

— Стало ясно, что у нас расходятся мнения по поводу итогов того, что будет происходить в случае победы Украины, а также последствий этого для России, — приводит цитату ТАСС.

Издание указывает, что часть западных стран, включая членов G7, негативно отозвались о возможных попытках Украины воспользоваться ситуацией для проведения новых диверсий с целью подрыва стабильности в России.

Вчера ночью президент России Владимир Путин в вечернем обращении заявил, что с самого начала событий, связанных с высказываниями и действиями основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, незамедлительно принимались все необходимые решения по нейтрализации возникшей угрозы. «Вооруженный мятеж в любом случае был бы подавлен», — подчеркнул президент.



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Илина Хакимова