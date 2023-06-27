В Татарстане утвердили порядок согласования места производства продукции для заключения специальных контрактов

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Кабмин Татарстана принял постановление, которое позволяет определять процедуру согласования места производства промышленной продукции в целях заключения специального инвестиционного контракта. Документ подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Чтобы согласовать место производства, инвестору необходимо отправить заявление в свободной форме в Агентство инвестиционного развития Татарстана. К заявлению нужно приложить информацию о технологии, справку обо всех мерах стимулирования деятельности, бизнес-план, адрес и описание места производства промышленной продукции.

В свою очередь, АИР республики должно в течение двух дней зарегистрировать заявление и внести сведения в систему «Контроль инвестиций Татарстана». Затем оно либо удовлетворяет его, либо отказывает в удовлетворении.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Уточняется, что места производства промышленной продукции необходимо согласовать с Минпромторгом республики.

Напомним, Татарстан занял 2-е место в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в регионах России — 2023. Его озвучили на Петербургском международном экономическом форуме. Лидером национального рейтинга состояния инвестиционного климата стала Москва. Третье место разделили Московская, Нижегородская и Тюменская области.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов