Места проведения Курбан-байрама в Челнах проверят саперы

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

В Набережных Челнах саперы и кинологи проверят места, где пройдет Курбан-байрам, сообщил заместитель начальника полиции по охране общественного порядка управления МВД России по Набережным Челнам Раиль Назмиев.



По его словам, саперы в праздничные дни будут дежурить круглосуточно. В городе создадут периметр безопасности, граждан будут досматривать на КПП.

Управление МВД по Челнам проведет полный комплекс мер, направленных на обеспечение безопасности. Общественный порядок и безопасность дорожного движения обеспечат сотрудники полиции, Росгвардии, муниципальные служащие и частные охранные организации, сообщает Chelny-biz.ru.



Назмиев отметил: исходя из опыта прошлых лет участие в мероприятиях могут принять более 4 тысяч верующих. Праздничные намазы пройдут в 15 мечетях Набережных Челнов. Забой животных организуют с 28 по 30 июня в поселке Сидоровка.



Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

В Казани Курбан-байрам начнется с чтения Корана после восхода солнца в 2.30—3.00. Затем начнется праздничный вагаз, а в 03.30 — гает-намаз. На 03.40 запланирована проповедь на арабском языке, чтение Корана, ду'а.

После праздничного намаза и до 20 часов 32 минут 30 июня в Казани будут проходить обряды жертвоприношения. Для них определили 17 мест — 16 мечетей и комплекс «Курбан Байрам» по улице Братьев Петряевых.

Напомним, день празднования Курбан-байрама в Татарстане объявлен выходным. Накануне, 27 июня, рабочий день будет сокращен на один час. Автобусы и другой общественный транспорт Казани в Курбан-байрам выйдут на маршруты с 1.30.

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Маргарита Головатенко