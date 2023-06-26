Татарстанцам напомнили о дополнительном выходном дне на этой неделе

В Татарстане в эту среду, 28 июня, отмечается Курбан-байрам, в связи с чем жителей республики ожидает нерабочий день, напомнил на деловом понедельнике начальник отдела по взаимодействию с общественными организациями исполкома Ильнур Шакиров.



— Праздничные мероприятия в мечетях города начнутся в 2.30 с чтения Корана. После праздничной молитвы начнется обряд заклания жертвенных животных, который пройдет в течении трех дней — 28, 29 и 30 июня в 17 местах, расположенных в разных районах города Казани.

Мэр Казани Ильсур Метшин поручил максимально отработать вопросы транспортного обеспечения, чтобы татарстанцы смогли принять участие в праздничных молитвах.

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин призвал соблюдать все меры безопасности во время предстоящего Курбан-байрама.

Курбан-байрам в Татарстане отметят 28 июня. Праздник выпадает на среду — этот день в республике будет выходным. В дни Курбан-байрама в 2023 году в Татарстане подготовят 55 площадок заклания жертвенных животных.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко