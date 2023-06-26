Общественный транспорт Казани в Курбан-байрам начнет курсировать с 1.30

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Автобусы и другой общественный транспорта Казани в Курбан-байрам выйдут на маршруты с 1.30. Об этом на «деловом понедельнике» рассказал начальник отдела по взаимодействию с общественными организациями исполкома города Ильнур Шакиров.

— Транспортное обслуживание жителей в праздничный день Курба-байрам 28 июня предусмотрено с 1.30 утра, — сказал он.

Напомним, день празднования Курбан-байрама в Татарстане объявлен выходным. Во вторник, 27 июня, рабочий день будет сокращен на один час.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

В Казани Курбан-байрам начнется с чтения Корана после восхода солнца в 2.30—3.00. Затем начнется праздничный вагаз, а в 03.30 — гает-намаз. На 03.40 запланирована проповедь на арабском языке, чтение Корана, ду'а.



После праздничного намаза и до 20 часов 32 минут 30 июня в Казани будут проходить обряды жертвоприношения. Для них определили 17 мест — 16 мечетей и комплекс «Курбан Байрам» по улице Братьев Петряевых.



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Татьяна Демина