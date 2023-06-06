В Казани определили 17 площадок заклания жертвенных животных в дни Курбан-байрама
В Казани определили места заклания жертвенных животных в дни Курбан-байрама. В списке 16 мечетей и комплекс «Курбан Байрам» по улице Братьев Петряевых, сообщили в Духовном управлении мусульман Татарстана.
Обряды жертвоприношения в Курбан-байрам начнутся после совершения праздничного намаза. В столице Татарстана они будут проходить 30 июня до 20.32. Сумма нисаба для жертвоприношения — 36 тысяч рублей.
В списке следующие площадки заклания жертвенных животных в Казани:
- мечеть «Апанаевская» по ул. Каюма Насыри, 27;
- мечеть «Тынычлык» в ж.м. Мирный по ул. Мелитопольской, 15;
- мечеть «Гадел» по Оренбургскому тракту, 193;
- мечеть «Аль-Марджани» по ул. Каюма Насыри, 17;
- мечеть «Ризван» по ул. Хусаина Мавлютова, 48а;
- мечеть «Билял» по ул. Иркен, 29;
- мечеть «Куддус» по Яснополянскому переулку, 16;
- мечеть «Иман Нуры» по ул. Дорожной, 32а;
- мечеть «Биста Нуры Габделгаллям» в ж.м. Новая Сосновка по ул. Пионерской, 5;
- мечеть «Казан Нуры» по ул. Фатыха Амирхана, 3;
- мечеть «Салихзян» по ул. Бестужева, 66;
- мечеть «Фатиха» в ж.м. Кадышево по ул. Рихарда Зорге, 2а;
- мечеть «Маулид» в ж.м. Залесный по ул. Селянской, 23;
- мечеть «Ахмадзаки» в ж.м. Залесный по Осиновскому переулку, 16а;
- мечеть «Рамазан» по ул. Окольной, 25б;
- мечеть «Раджап» по ул. Энгельса, 20/39;
- комплекс «Курбан Байрам» по улице Братьев Петряевых.
Напомним, Курбан-байрам в Татарстане отметят 28 июня. Праздник выпадает на среду — этот день в республике будет выходным.
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