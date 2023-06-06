В Казани определили 17 площадок заклания жертвенных животных в дни Курбан-байрама

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Казани определили места заклания жертвенных животных в дни Курбан-байрама. В списке 16 мечетей и комплекс «Курбан Байрам» по улице Братьев Петряевых, сообщили в Духовном управлении мусульман Татарстана.

Обряды жертвоприношения в Курбан-байрам начнутся после совершения праздничного намаза. В столице Татарстана они будут проходить 30 июня до 20.32. Сумма нисаба для жертвоприношения — 36 тысяч рублей.

В списке следующие площадки заклания жертвенных животных в Казани:

мечеть «Апанаевская» по ул. Каюма Насыри, 27;



мечеть «Тынычлык» в ж.м. Мирный по ул. Мелитопольской, 15;

мечеть «Гадел» по Оренбургскому тракту, 193;

мечеть «Аль-Марджани» по ул. Каюма Насыри, 17;

мечеть «Ризван» по ул. Хусаина Мавлютова, 48а;

мечеть «Билял» по ул. Иркен, 29;

мечеть «Куддус» по Яснополянскому переулку, 16;

мечеть «Иман Нуры» по ул. Дорожной, 32а;

мечеть «Биста Нуры Габделгаллям» в ж.м. Новая Сосновка по ул. Пионерской, 5;

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

мечеть «Казан Нуры» по ул. Фатыха Амирхана, 3;

мечеть «Салихзян» по ул. Бестужева, 66;

мечеть «Фатиха» в ж.м. Кадышево по ул. Рихарда Зорге, 2а;

мечеть «Маулид» в ж.м. Залесный по ул. Селянской, 23;

мечеть «Ахмадзаки» в ж.м. Залесный по Осиновскому переулку, 16а;

мечеть «Рамазан» по ул. Окольной, 25б;

мечеть «Раджап» по ул. Энгельса, 20/39;

комплекс «Курбан Байрам» по улице Братьев Петряевых.

Напомним, Курбан-байрам в Татарстане отметят 28 июня. Праздник выпадает на среду — этот день в республике будет выходным.

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Татьяна Демина