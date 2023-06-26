Сабантуй в Казани прошел без правонарушений

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Казани на площадках проведения Сабантуя 24 июня нарушений и чрезвычайных ситуаций не зафиксировали. Об этом на «деловом понедельнике» сообщил мэр города Ильсур Метшин.

— Управление внутренних дел и утром, и на вечер докладывало, что никаких правонарушений не допущено. Люди с удовольствием посмотрели праздник, — сказал он.

Напомним, Сабантуй в Казани посетили сотни тысяч человек. На площадку в поселке Мирный пришло 110 тысяч гостей, на ипподром — 75 тысяч граждан.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Березовой роще поселка Мирный, которая стала главной праздничной площадкой в Казани, почетными гостями стали члены делегации правительства Якутии. В этом году Сабантую попробовали придать больше национально-культурной аутентичности и самобытности, избавив его от элементов развлекательного шоу. Подробнее — в материале «Реального времени».



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Татьяна Демина