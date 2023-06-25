Сабантуй в «якутском» стиле: 11 подворий с национальной кухней, столб в 27 метров и песни под 100 децибел

На Сабантуе в Казани попробовали сделать не хуже, чем на якутском Ысыахе

Фото: Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Березовая роща поселка Мирного по традиции вновь стала главной площадкой празднования Сабантуя в Казани. Как и ожидалось, почетными гостями празднества стали члены делегации правительства Республики Саха (Якутия), и по этому случаю здесь даже открыли национальную юрту из бересты. «Мы поняли, что наш Сабантуй — красивый, но [в нем] не хватало [духа] истории, культуры», — признался Рустам Минниханов. О том, как татарскому празднику возвращали черты национальной идентичности, как у якутского Ысыаха, в репортаже «Реального времени».

Что поменялось, или Как вернуть душу Сабантуя

В этом году Сабантую попробовали придать больше национально-культурной аутентичности и самобытности, избавив его от элементов развлекательного шоу. Год назад Рустам Минниханов после поездки на якутский Ысыах заметил, что татарский Сабантуй превращается в праздник песни и спорта, теряются старинные традиции. «После якутского праздника у меня появилось другое видение организации Сабантуя», — говорил он. И вот момент настал. Что поменялось? Появилась ли душа у праздника?

Вместо эстрадной музыки зазвучали национальные народные инструменты, вместо фастфуда и кока-колы предлагали эчпочмаки и разливали чаи на травах. Вообще, в прогулочной зоне торговали только мороженым по 100 рублей за стаканчик, входить со своими напитками было запрещено. На входе охрана требовала от гостей оставлять бутылки объемом в 1,5 литра. Из-за этого под металлическими арками валялись емкости с пивом, водой и прочим.



Вся территория Сабантуя была разбита на 11 подворий, где каждый муниципалитет подчеркивал свою особенность. На первый взгляд могло показаться, что все они одинаковые. Ведь у каждого на площадке стояли дом-жилище, кухня, мастерская и даже баня. Но если приглядеться, то можно было заметить отличия.



Одни мастерицы пряли на веретене нить из овечьей шерсти, другие — вязали из нее мужские носки. Фото: Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Так, на подворье Биектау (Высокая Гора) пекли татарские лакомства и сразу угощали ими гостей бесплатно. Сюда выстроилась очередь. Рядом одни мастерицы пряли на веретене нить из овечьей шерсти, другие — вязали из нее мужские носки. «600 рублей за пару? Дорого!» — удивлялись москвичи. «Зато такие теплые нигде не найдете», — объясняли им местные жители.

Эчпочмак, кукморские валенки и колокола

На подворье Арского и Нурлатского районов учили, как приготовить эчпочмак. После приготовления в печи его можно было съесть. На входе к нурлатцам скромно расположился гончар, который на старом станке учил, как делать горшки из глины.

Что можно увидеть на подворье Кукморского района, угадать легко — валенки. Мастера показывали, из чего их валяют. А кулинары проводили мастер-класс по приготовлению мясного пирога с полбой — «Борай бәлеше».



На входе на подворье Алексеевского района установили три-четыре колокола. Алексеевцы ежегодно проводят фестиваль колокольного звона, поэтому решили привезти колокола в Казань. Малыши старались так, что перебивали всех. На подворье Рыбной Слободы установили бассейн, где дети могли ловить рыбу. Экспериментировали с водой в Лаишево.



На территории Березовой рощи было не протолкнуться. Фото: Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

К 11 часам дня на территории Березовой рощи было не протолкнуться: родители с детьми, пожилые, депутаты Госсовета. Гостям предлагали приходить в татарских национальных костюмах, чтобы принять участие в профессиональной фотосессии «Лица Сабантуя», но таких людей было немного. Большинство посетителей пришли в привычных джинсах и кроссовках.



Правда, мужская часть элиты Татарстана оделась в костюмы с воротником-стойкой, как у раиса. В национальных костюмах можно было увидеть лишь вице-премьера РТ Лейлу Фазлееву, министра культуры Ираду Аюпову и олимпийскую чемпионку Алину Загитову. С нашим изданием она поделилась информацией, что может стать тренером в будущей школе фигурного катания, которая откроется в Казани.



Среди гостей были топ-менеджеры СИБУРа и «Объединенной авиастроительной корпорации». Судя по тому, что даже пресс-служба ОАК осталась на пару дней в Казани ради Сабантуя, можно надеяться, что дела Казанского авиазавода пойдут в гору.

Алина Загитова поделилась информацией, что может стать тренером в будущей школе фигурного катания, которая откроется в Казани. Фото: Луиза Игнатьева/realnoevremya.ru

Национальные мотивы чувствуются «немножко»

Как и ожидалось, почетными гостями празднества стали члены делегации правительства Республики Саха (Якутия), и по этому случаю здесь даже открыли национальную юрту из бересты. От имени якутского народа участников Сабантуя приветствовал председатель правительства республики Андрей Тарасенко:

— Для нас приоритетом является сохранение самобытности, многовековой культуры. Сабантуй и Ысыах символизируют дружбу и самобытность народов, — заметил Тарасенко. — В этом году впервые в Казани проводится наш Ысыах: якутяне, живущие в Татарстане, отметят наступление якутского Нового года.

«Мы поняли, что наш Сабантуй — красивый, но [в нем] не хватало [духа] истории, культуры», — отметил Минниханов. Фото: Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

— Сабантуй — это традиционно наш самый любимый праздник. В прошлом году были на празднестве Ысыах, это очень красивый якутский праздник, — напомнил Минниханов. — И мы поняли, что наш Сабантуй — красивый, но [в нем] не хватало [духа] истории, культуры.



На центральном майдане прошло театрализованное представление «Беренче буразна» («Первая борозда»). В его основе легенда о священной земле, в которой скрыты золотые песчинки. С артистами появились лошади, были продемонстрированы воинские сражения за землю. Но первую борозду прокладывали не кони, а декоративные быки. После вспахивания земли и посева пшеницы люди были награждены золотыми колосьями урожая. В представлении было задействовано около 900 артистов, а вместе с артистами подворий общее количество превысило 1 000 человек. В финале выступила звезда татарской эстрады Фирдус Тямаев, затем на площадку вывезли телегу с подарками.

Фото: Луиза Игнатьева/realnoevremya.ru

— Немножко чувствуются национальные мотивы праздника, — оценила аутентичность Сабантуя гостья из Якутии Людмила Андреева. — Это выразилось в песнях и национальных костюмах. Конечно, у нас в Якутии люди заранее готовятся, все надевают национальные наряды. У нас так принято. Но у вас не так.



Постоянная гостья Сабантуя Айгуль Хайрутдинова довольна тем, что праздник стал выглядеть цельным:

— Запомнилось яркое шоу об истории становления Волжской Булгарии. Раньше было чуть-чуть проще, все было разбросано по разным местам. А сейчас богато на каждой площадке: можно увидеть и жилище татар (и попробовать кухню), и мастерскую, и даже затопленную баню. Входишь — а тебя обдает горячим паром.

1 / 102 Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru