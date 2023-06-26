За год в Татарстане подешевели стройматериалы

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане в мае 2023 года зафиксировали снижение потребительских цен на строительные материалы. По сравнению с аналогичным месяцем прошлого года они опустились на 13,79%.

По отношению в декабрю 2022 года стоимость стройматериалов уменьшилась на 0,37%. По сравнению с апрелем этого года цены выросли на 1,46%, следует из материалов Министерства экономики республики, составленных по данным Татарстанстата.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В апреле 2023 года Минстрой России анонсировал появление системы оценки рисков подорожания строительных материалов. В ней будут две зоны-критерия: желтая, указывающая, что цены находятся в пределах инфляционных ожиданий, и красная.



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Татьяна Демина