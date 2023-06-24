МИД России: «Попытка вооруженного мятежа вызывает резкое неприятие в обществе»

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В МИД России предостерегли западные страны «от любых намеков на возможное использование внутрироссийской ситуации для достижения своих русофобских целей». Как заявили в ведомстве, россияне не поддерживают попытку вооруженного мятежа.

— Имевшая место в нашей стране попытка вооруженного мятежа вызывает резкое неприятие в российском обществе, которое решительно поддерживает Президента Российской Федерации В.В. Путина. Авантюристические устремления заговорщиков, по сути, нацелены на то, чтобы дестабилизировать ситуацию в России, разрушить наше единство, подорвать усилия Российской Федерации, направленные на надежное обеспечение международной безопасности. Таким образом, мятеж играет на руку внешним врагам России, — говорится в сообщении.

В министерстве подчеркнули, что в ближайшее время ситуация найдет свое решение.

— Наша страна продолжит суверенный курс на обеспечение своей безопасности, защиту своих ценностей, укрепление авторитета на международной арене, формирование справедливого многополярного миропорядка. Высоко ценим понимание этой принципиальной позиции нашими союзниками и зарубежными партнерами, которое мы уже сейчас в полной мере ощущаем, — добавили в ведомстве.

Сегодня турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган выразил полную поддержку шагам российского руководства. Об этом глава страны рассказал по телефону своему коллеге Владимиру Путину. Он отметил, что его страна готова помочь в урегулировании ситуации. Свою поддержку верховенству закона в России выразили и власти Ирана.

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Айрат Назипов