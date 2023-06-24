Турция готова помочь России урегулировать ситуацию внутри страны

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Турция готова оказать содействие для скорейшего разрешения ситуации в России в условиях мира. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

— В ходе переговоров было подчеркнуто, что никто не должен извлекать выгоду из событий в России, — передает слова турецкого лидера его канцелярия.

Сегодня турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган выразил полную поддержку шагам российского руководства. Об этом глава страны рассказал по телефону своему коллеге Владимиру Путину. Свою поддержку верховенству закона в России выразили и власти Ирана.

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Айрат Назипов