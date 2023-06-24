Президент Турции выразил полную поддержку Владимиру Путину

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган выразил полную поддержку шагам российского руководства. Об этом главы страны рассказал по телефону своему коллеге Владимиру Путину.

Как уточняет пресс-служба Кремля, президент России проинформировал Эрдогана об обстановке в стране в связи с попыткой вооруженного мятежа.

Кроме того, сегодня Владимир Путин созвонился с президентами Белоруссии, Казахстана и Узбекистана. Глава российского государства также проинформировал своих собеседников о ситуации в стране.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, военным и силовым ведомствам. Он назвал действия Пригожина ударом в спину, попыткой расколоть общество. Также российский лидер призвал бойцов ЧВК «Вагнер» прекратить участие в вооруженном мятеже. Он заявил, что российские войска «защитят народ и государственность от любых угроз, в том числе от внутреннего предательства».

Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин назвал попытку вооруженного мятежа «самым страшным преступлением». Он считает, что попытка раскачать общество в стране провалилась.

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Айрат Назипов