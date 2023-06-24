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Президент Турции выразил полную поддержку Владимиру Путину

15:51, 24.06.2023
Президент Турции выразил полную поддержку Владимиру Путину
Фото: kremlin.ru (архив)

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган выразил полную поддержку шагам российского руководства. Об этом главы страны рассказал по телефону своему коллеге Владимиру Путину.

Как уточняет пресс-служба Кремля, президент России проинформировал Эрдогана об обстановке в стране в связи с попыткой вооруженного мятежа.

Кроме того, сегодня Владимир Путин созвонился с президентами Белоруссии, Казахстана и Узбекистана. Глава российского государства также проинформировал своих собеседников о ситуации в стране.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, военным и силовым ведомствам. Он назвал действия Пригожина ударом в спину, попыткой расколоть общество. Также российский лидер призвал бойцов ЧВК «Вагнер» прекратить участие в вооруженном мятеже. Он заявил, что российские войска «защитят народ и государственность от любых угроз, в том числе от внутреннего предательства».

Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин назвал попытку вооруженного мятежа «самым страшным преступлением». Он считает, что попытка раскачать общество в стране провалилась.

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Айрат Назипов
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