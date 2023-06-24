Иран поддержал верховенство закона в России
Власти Ирана выразили поддержку верховенству закона в России. Об этом сообщил официальный представитель министерства страны Насер Канаани, пишет «РИА Новости».
Также он назвал события в России «внутренним делом» страны.
Сегодня турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган выразил полную поддержку шагам российского руководства. Об этом глава страны рассказал по телефону своему коллеге Владимиру Путину. Кроме того, сегодня российский лидер созвонился с президентами Белоруссии, Казахстана и Узбекистана. Глава российского государства также проинформировал своих собеседников о ситуации в стране.
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