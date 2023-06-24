В Воронеже тушат пожар на нефтебазе
В Воронеже горит резервуар с топливом на нефтебазе. Об этом в соцсетях написал губернатор региона Александр Гусев.
— На месте работают более 100 пожарных и 30 единиц техники. Жертв, по первым данным, нет, — написал он.
Утром Национальный антитеррористический комитет заявил, что режим контртеррористической операции (КТО) введен в Воронежской области. Это было сделано в целях пресечения возможных террористических актов.
Также в регионе закрыто движение по трассе М-4 «Дон» в регионе с 464-го по 777-й км. Гусев попросил жителей воздержаться от поездок и по дорогам регионального и местного значения.
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