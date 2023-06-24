В еще одном регионе России ввели режим контртеррористической операции

Национальный антитеррористический комитет заявил, что режим контртеррористической операции (КТО) введен в Воронежской области. Как сообщает RT, это было сделано в целях пресечения возможных террористических актов.



В целях пресечения возможных терактов на территории Москвы и Московской области введен режим контртеррористической операции. Ранее сообщалось, что в Москве и Подмосковье проводятся антитеррористические мероприятия. На дорогах ввели дополнительный контроль.

Минобороны, ФСБ, МВД, Росгвардия в круглосуточном режиме докладывают президенту России Владимиру Путину о принимаемых мерах после данных главой государства поручений в связи с попыткой вооруженного мятежа. В ближайшее время президент России Владимир Путин выступит с официальным обращением.

Минобороны России обратилось к бойцам штурмовых отрядов «ЧВК «Вагнер». В ведомстве отметили, что их обманом втянули в преступную авантюру Пригожина и участие в вооруженном мятеже. Полный текст обращения — в материале «Реального времени».



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Айрат Назипов