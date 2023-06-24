В Воронежской области закрыли движение по трассе М-4 с 464-го по 777-й км

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что поручил закрыть движение по трассе М-4 «Дон» в регионе с 464-го по 777-й км. Информация опубликована в его telegram-канале.

— Поручил оперативно помогать всем автомобилистам при возникновении пробок из-за перекрытия движения по трассе М-4 «Дон» в Воронежской области. Сотрудники профильных ведомств, администрации муниципалитетов и волонтеры оперативно доставят людям воду и все необходимое, — написал он.

Гусев попросил жителей воздержаться от поездок и по дорогам регионального и местного значения.

Сегодня в регионе отменили все массовые мероприятия. По словам Гусева, ситуация стабильная. Все службы жизнеобеспечения работают в штатном режиме.

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Айрат Назипов