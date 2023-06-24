В Москве и Подмосковье проводятся антитеррористические мероприятия

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Антитеррористические мероприятия проводятся в Москве и Подмосковье. На дорогах ввели дополнительный контроль, сообщили мэр столицы Сергей Собянин и губернатор области Андрей Воробьев.

— В связи с поступающей информацией в Москве проводятся антитеррористические мероприятия, направленные на усиление мер безопасности. Введен дополнительный контроль на дорогах. Возможно ограничение проведения массовых мероприятий. Прошу отнестись с пониманием к принимаемым мерам, — написал Собянин в своем telegram-канале.

Об этом же написал и Андрей Воробьев. Он попросил горожан воздержаться от поездок на личном транспорте на юге Московской области. Также он рекомендовал не покидать пределы региона.

Минобороны, ФСБ, МВД, Росгвардия в круглосуточном режиме докладывают президенту России Владимиру Путину о принимаемых мерах после данных главой государства поручений в связи с попыткой вооруженного мятежа.

Генпрокуратура России сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении Евгения Пригожина по факту организации вооруженного мятежа. Глава ведомства Игорь Краснов также сделал доклад президенту в контексте возбуждения уголовного дела о попытке организации вооруженного мятежа и сообщил о законности юридических действий.

В Минобороны России заявили, что все распространяемые в социальных сетях от имени Евгения Пригожина сообщения и видеокадры о якобы «нанесении МО РФ удара по «тыловым лагерям ЧВК «Вагнер» не соответствуют действительности и являются информационной провокацией.

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Айрат Назипов