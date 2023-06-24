Дмитрий Песков: «Владимир Путин в ближайшее время выступит с обращением»
Президент России Владимир Путин в ближайшее время сделает официальное заявление. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, пишет ТАСС.
— Владимир Путин в ближайшее время выступит с обращением, — сказал он.
В Москве и Подмосковье проводятся антитеррористические мероприятия. На дорогах ввели дополнительный контроль.
Минобороны, ФСБ, МВД, Росгвардия в круглосуточном режиме докладывают президенту России Владимиру Путину о принимаемых мерах после данных главой государства поручений в связи с попыткой вооруженного мятежа.
Генпрокуратура России сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении Евгения Пригожина по факту организации вооруженного мятежа. Глава ведомства Игорь Краснов также сделал доклад президенту в контексте возбуждения уголовного дела о попытке организации вооруженного мятежа и сообщил о законности юридических действий.
В Минобороны России заявили, что все распространяемые в социальных сетях от имени Евгения Пригожина сообщения и видеокадры о якобы «нанесении МО РФ удара по «тыловым лагерям ЧВК «Вагнер» не соответствуют действительности и являются информационной провокацией.
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