В Канаде началось расследование трагедии с батискафом «Титан»

Власти Канады начали расследование в связи с разрушением батискафа «Титан» в водах Атлантического океана. Сообщение опубликовано в заявлении Управления транспортной безопасности (TSB) страны.

— Группа следователей TSB отправляется в Сент-Джонс, Ньюфаундленд и Лабрадор, чтобы собрать информацию, провести интервью и оценить происшествие. В ближайшие дни мы будем координировать нашу деятельность с другими заинтересованными ведомствами, — говорится в заявлении.

В рамках расследования Управление транспортной безопасности намерено проверить обстоятельства работы Polar Prince, который перевозил батискаф, с точки зрения безопасности.

Береговая охрана США накануне ночью подтвердила гибель экипажа пропавшего батискафа «Титан», обнаруженные обломки принадлежат ему. Они свидетельствуют о том, что произошел направленный внутрь взрыв, указали в береговой охране. Компания-оператор «Титана» заявила, что пять человек, находящихся на борту, скорее всего, погибли.

Также сообщалось, что американские военные почти сразу после того, как стало известно о потере связи с аппаратом, приступили к его поиску при помощи «секретной гидроакустической системы, предназначенной для обнаружения вражеских подводных лодок». Вскоре после начала работы система зафиксировала, предположительно, звук имплозии рядом с местом, где в четверг были обнаружены обломки батискафа,

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Айрат Назипов